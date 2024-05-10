10 Mayıs 2024, Cuma
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22 yıl sonra şehit babasının sesini duydu
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Konyalı Piyade Komando Er Selçuk Alkış'ın kızı Gülnisa Alkış (22), babasının sesini şehadetinin 22'nci yılında ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı. Babasının bir arkadaşının asker eğlencesinde çektiği video ortaya çıktı.