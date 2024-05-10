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22 yıl sonra şehit babasının sesini duydu

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.05.2024 08:56
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Konyalı Piyade Komando Er Selçuk Alkış'ın kızı Gülnisa Alkış (22), babasının sesini şehadetinin 22'nci yılında ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı. Babasının bir arkadaşının asker eğlencesinde çektiği video ortaya çıktı.
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