PORTRE – Bir tarih hazinesi: Kemal Karpat

Kemal Karpat... Romanya'nın Dobruca bölgesinde bir köyde başlayan hayatı tarih hazinesi olarak 3 yıl önce bugün sonlandı. Yaşamı boyunca yeni yollar aradı, bulamadığı zaman yolunu kendisi yaparak yürüdü. Kendi ifadesiyle "Dağı delen ırmak"tı. İşte bir asırlık zaman diliminin adeta canlı tarihi olan Karpat'ın azınlık, muhacir ve göçmen olarak geçen ilim dolu hikayesi...

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