Parası ödenmeyen taksicinin gözü döndü! ‘Seni bıçaklarım’ diyerek üzerlerine yürüdü

İstanbul’da Çağlayan’da bıçaklı bir taksici, yolculuk ücretini ödemediklerini belirttiği yabancı uyruklu çifti önce otomobilden indirdi, peşinden de “seni bıçaklarım” diyerek üzerlerine yürüdü. Çifte küfürler ve tehditler savuran gözü dönen taksiciyi vatandaşlar sakinleştirmekte zorlandı. Dehşet veren anlar kameralara sanyie saniye yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

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