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Otoparktan çıkışını engelleyen otomobile yumurta fırlatıp aracıyla çarptı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 16:20
Çankaya'da bir marketin otoparkında kendi otomobilinin çıkışını engelleyen başka bir otomobile önce yumurta fırlatıp, sonra aracıyla çarpan kadın, vatandaşın telefon kamerasıyla kaydedildi.
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