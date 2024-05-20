Siirt'te park halindeki midibüs yokuş aşağı kaydı! 9 araca peş peşe çarptı

Siirt'te park halinde bulunan bir midibüs yokuş aşağı kayarak 9 araca birden çarptı. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, inceleme başlatıldı.

Siirt'te park halindeki midibüs, yokuş aşağı hareket ederek park halindeki 9 araca çarptı. Kazada, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza, dün gece saatlerinde Afetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 35 BFY 300 plakalı midibüs, bilinmeyen nedenle yokuş aşağı hareket ederek, ilerlemeye başladı. Midibüs, park halindeki 72 AAZ 813 plakalı hafif ticari araca çarparak devirdikten sonra 8 araca daha çarptı. Mahalleli panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlar hasar oluşan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.