20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Siirt'te park halindeki midibüs yokuş aşağı kaydı! 9 araca peş peşe çarptı

DHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2024 12:45
Güncelleme:20.05.2024 12:45
Siirt'te park halinde bulunan bir midibüs yokuş aşağı kayarak 9 araca birden çarptı. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, inceleme başlatıldı.

Siirt'te park halindeki midibüs, yokuş aşağı hareket ederek park halindeki 9 araca çarptı. Kazada, araçlarda hasar meydana geldi. Kaza, dün gece saatlerinde Afetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 35 BFY 300 plakalı midibüs, bilinmeyen nedenle yokuş aşağı hareket ederek, ilerlemeye başladı. Midibüs, park halindeki 72 AAZ 813 plakalı hafif ticari araca çarparak devirdikten sonra 8 araca daha çarptı. Mahalleli panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlar hasar oluşan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yokuş aşağı kaydı! 9 araca peş peşe çarptı
Yokuş aşağı kaydı! 9 araca peş peşe çarptı
Kurbağa avlayan yılan...
Kurbağa avlayan yılan...
Tokat’taki patlamada bir kişi sağlık kontrolünde
Tokat'taki patlamada bir kişi sağlık kontrolünde
Sultanbeyli’de kayınpeder bıçakla dehşet saçtı
Sultanbeyli’de kayınpeder bıçakla dehşet saçtı
Batman’da şimşekler geceyi aydınlattı
Batman'da şimşekler geceyi aydınlattı
Motokuryenin çarptığı yaya ağır yaralandı
Motokuryenin çarptığı yaya ağır yaralandı
Metro vagonunu ringe çevirdiler
Metro vagonunu ringe çevirdiler
İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi
İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi
Motosiklet ile cipin çarpıştığı kaza kamerada
Motosiklet ile cipin çarpıştığı kaza kamerada
Gaziantep’te 2 grup arasında çıkan silahlı kavga
Gaziantep’te 2 grup arasında çıkan silahlı kavga
3 milyonluk uyuşturucu yakalandı
3 milyonluk uyuşturucu yakalandı
İran tarafından arama çalışmasına dair ilk görüntüler
İran tarafından arama çalışmasına dair ilk görüntüler
Daha Fazla Video Göster