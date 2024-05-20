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Trafik polisinin üzerine otomobilini sürdü! O anlar Cep telefonu kamerasına yansıdı

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 20.05.2024 21:47
Olay, saat 13.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Otomobilini hatalı şekilde park eden sürücü Ardahan A.’yı caddede görevli trafik polisi uyardı. Ardahan A., trafik polisi ile tartışmaya başladı. Sürücü, otomobilini bir akrabasının alacağını belirterek hatalı park konumunda bıraktı. Trafik polisinin ikinci uyarısı üzerine olay yerine gelen sürücünün akrabası Mustafa A. geldi. Bu kez de Mustafa A. ile trafik polisi arasında tartışma devam etti. Trafik polisinin takviye ekip istemesi üzerine tartışma büyüdü. Sürücü Ardahan A., otomobilini trafik polisinin üzerine sürdü. Takviye gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sürücü Ardahan A. ile yanındaki Mustafa A., gözaltına alındı. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik polisinin kendisine hakaret eden 2 kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.
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