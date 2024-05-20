20 Mayıs 2024, Pazartesi
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Dağda ot toplarken dere kenarına yuvarlandı! Ekipler kadını kurtarmak için seferber oldu
Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü yakınlarındaki dağlık alana pancar toplamaya giden G.K. (50) isimli kadın, dengesini kaybederek Oğul Deresi kenarına yuvarlandı. Yapılan ihbar üzerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine hareket etti. Kadına kısa sürede ulaşan ekipler, ayağında kırık olan kadını debisi yüksek olan dereden geçiremeyince helikopter talebinde bulundu. Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Hakkari İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Resul Karadeniz, ekiplerin kadına ulaştığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.