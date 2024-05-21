21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Bursa'da kan donduran olay! Taksiye aldığı müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklandı: Ardından gasp edildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2024 01:34
Kan donduran olay Bursa'da yaşandı. İddiaya göre, taksi şoförü Yunus Emre Yüksel (35), aracına müşteri olarak aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklanarak gasp edildi. Yüksel, olayın ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalandı. Öte yandan hatırlanacağı üzere 01.02.2024 tarihinde İzmir'de taksici "üşümesin" diye aldığı yolcu tarafından vurulan şoför hayatını kaybetmişti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Taksici müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklandı!
Taksici müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklandı!
Fatih’te başıboş maymun görüldü!
Fatih'te başıboş maymun görüldü!
Genç kızı boynuna ip bağlayıp öldürdüler!
Genç kızı boynuna ip bağlayıp öldürdüler!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda ki kaza kameraya yansıdı!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ki kaza kameraya yansıdı!
Dağda ot toplarken dere kenarına yuvarlandı!
Dağda ot toplarken dere kenarına yuvarlandı!
Trafik polisinin üzerine otomobilini sürdü!
Trafik polisinin üzerine otomobilini sürdü!
Kireç silosu çöktü; 2 ölü
Kireç silosu çöktü; 2 ölü
Serinlemek için sulama kanalına girdi!
Serinlemek için sulama kanalına girdi!
Attan düşen hasta için helikopter ambulans havalandı
Attan düşen hasta için helikopter ambulans havalandı
Husumetli iki grup arasında silahlı kavga!
Husumetli iki grup arasında silahlı kavga!
Su borusundan çıkan şoke etti
Su borusundan çıkan şoke etti
Yokuş aşağı kaydı! 9 araca peş peşe çarptı
Yokuş aşağı kaydı! 9 araca peş peşe çarptı
Daha Fazla Video Göster