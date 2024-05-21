21 Mayıs 2024, Salı
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Bursa'da kan donduran olay! Taksiye aldığı müşterisi tarafından 20 yerinden bıçaklandı: Ardından gasp edildi
Kan donduran olay Bursa'da yaşandı. İddiaya göre, taksi şoförü Yunus Emre Yüksel (35), aracına müşteri olarak aldığı 19 yaşındaki şüpheli tarafından 20 yerinden bıçaklanarak gasp edildi. Yüksel, olayın ardından hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli ise yakalandı. Öte yandan hatırlanacağı üzere 01.02.2024 tarihinde İzmir'de taksici "üşümesin" diye aldığı yolcu tarafından vurulan şoför hayatını kaybetmişti.