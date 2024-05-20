20 Mayıs 2024, Pazartesi
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Serinlemek için sulama kanalına girdi! Tarım işçisi kanalda kayboldu
Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi’nde Suriye uyruklu tarım işçisi Mecid Barho, serinlemek için Delvet Su İşleri’ne ait sulama kanalına girdi. Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Barho, akıntıya kapılıp, kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler, Barho’nun bulunması için çalışma başlattı. Durumu öğrenip bölgeye gelen Mecid Barho’nun yakınları, polisin çalışmasını takip etti.