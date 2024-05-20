Su borusundan çıkan şoke etti

Tokat'ta çiftçilik yapan ve kendini "Diplomalı Hıyarcı" olarak tanıtan Uğur Karahan ve eşi, Turhal'daki tarlalarında su borusu döşerken borunun içinden çıkanı görünce hayrete düştü.

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