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Su borusundan çıkan şoke etti

İHA
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Giriş: 20.05.2024 14:28
Tokat'ta çiftçilik yapan ve kendini "Diplomalı Hıyarcı" olarak tanıtan Uğur Karahan ve eşi, Turhal'daki tarlalarında su borusu döşerken borunun içinden çıkanı görünce hayrete düştü.
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Su borusundan çıkan şoke etti
Su borusundan çıkan şoke etti
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