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Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 23.04.2024 19:31
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde arkadaşı ile motosikletle seyir halinde olan 21 yaşındaki Batuhan Oğul, otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden Batuhan'ın cenazesi gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
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