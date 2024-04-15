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Otomobil trafo direğine çarparak devrildi! Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı

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Giriş: 15.04.2024 01:26
Güncelleme:15.04.2024 01:26
Erzurum’da direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil trafoya çarptıktan sonra devrildi. Park halindeki iki araca da çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre bugün akşam saatlerinde Yakutiye Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana gelen kazada İ.A. yönetimindeki 34 HN 1900 plakalı otomobil, yol kenarındaki trafoya çarparak devrildi. Park halindeki otomobil ile hafif ticari araca çarparak duran kazada sürücü İ.A. ve araçtaki Y.Y. yaralandı.

Kazanın ardından yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası devrilen otomobil itfaiye ekipleri tarafından çekilirken kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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