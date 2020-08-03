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Osmaniye'de kaybolan çocuk ölü bulundu

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Giriş: 03.08.2020 15:11
Güncelleme:03.08.2020 15:15
Osmaniye'de kaybolan 10 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Kküçük çocuğun cansız bedeni bir evin yıkılan duvarının altında bulundu.

10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar evlerinin önünde oynarken, kayboldu.

Ailesi durumu hemen ekiplere bildirdi, arama çalışması başlatıldı.

Saatler sonra acı haber geldi, Yusuf Ege'nin cansız bedeni bir evin yıkılan duvarının altında bulundu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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