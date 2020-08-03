- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Osmaniye'de kaybolan çocuk ölü bulundu
Osmaniye'de kaybolan 10 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Kküçük çocuğun cansız bedeni bir evin yıkılan duvarının altında bulundu.
10 yaşındaki Yusuf Efe Bekar evlerinin önünde oynarken, kayboldu.
Ailesi durumu hemen ekiplere bildirdi, arama çalışması başlatıldı.
Saatler sonra acı haber geldi, Yusuf Ege'nin cansız bedeni bir evin yıkılan duvarının altında bulundu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.