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OSB çalışanları için konut müjdesi!

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Giriş: 29.03.2024 11:03
Gaziantep Büyükşehir ile OSB arasında iş birliği protokolü imzalandı.
OSB çalışanları için konut müjdesi!
OSB çalışanları için konut müjdesi!
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