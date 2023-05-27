Orta Doğu ve Orta Asya’da yaşayan Kocabaş Yılanı, Tunceli'de görüntülendi

Tunceli’nin Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde Hüseyin Uzun isimli vatandaş tarafından daha çok Orta Doğu ve Orta Asya’da görülen 2 metre boyundaki Kocabaş Yılanı görüntülendi. Bir süre cep telefonu ile görüntülenen kocabaş yılanı, daha sonra gözden kayboldu. Yaban hayatı için önemli önemli türlerden olan kocabaş, yarı zehirli yılan olarak biliniyor.

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