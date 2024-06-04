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Kars’ta angut kuşlarının kavgası kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.06.2024 09:00
Kars’ta yavruları paylaşamayan angut kuşu ailesi kameralara yansıdı.
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