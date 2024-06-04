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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten flaş mesaj: Tarihte eşi benzeri yok

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 04.06.2024 08:46
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ve ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, net rezervlerin artıya geçtiğine dikkat çekerken "Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var." dedi. Bakan Şimşek, enflasyonla ilgili ise "Kalıcı olarak düşecek." ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı, yüzde 25 kira artış sınırlamasının devam etmesiyle ilgili bir çalışmaları olmadığını ifade etti.
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