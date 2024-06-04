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İstanbul'da sis etkili oluyor!

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Giriş: 04.06.2024 07:33
Son dakika haberine göre İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. Sis nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara dikkat.
İstanbul’da sis etkili oluyor!
İstanbul'da sis etkili oluyor!
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