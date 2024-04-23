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Ormanda feci kaza: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 16:39
Bartın'ın Ulus ilçesinde orman yolunda kanal temizleme çalışması yapan iş makinesi devrildi. Feci kazada iş makinesinin operatörü ağır yaralandı.
Ormanda feci kaza: 1 yaralı
Ormanda feci kaza: 1 yaralı
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