Ölüm halı sahada maç yaparken yakaladı... Göğsünü tuttu saniyeler sonra yere yığıldı

Halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken bir anda yere yığılan 37 yaşındaki adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Arkadaşları ve halı saha görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Akif Göktaş’ın, daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle birkaç kez hastaneye gittiği belirlendi.

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