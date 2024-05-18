Katil zanlısının babası neden tutuklandı? Katil zanlısı ne kadar ceza alacak?

Balıkesir'in Karesi ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi kurye Ata Emre Akman'ın soruşturmasında katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı Akman'ı kendisini terslediği için bıçakladığını söyledi. Öldürülen Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman, "Babanın azmettirici olduğunu düşünüyorum" dedi. Soruşturmada katil zanlısının babası da çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Peki 17 yaşındaki katil zanlısının ne kadar ceza alacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan avukat Zafer İşeri değerlendirdi.

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