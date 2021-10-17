Ödül töreni yetkilileri ünlüleri kandırdı: İnandık kandırıldık

Gençlerin eğitimine destek sağlayan Umudum Olur musun? derneğine bağış yapacağını bildiren Mood Ödül Töreni yetkilileri, eserlerini hediye eden ünlü isimleri kandırdı. Törende satışı yapılan eserlerin parası yerine ulaştırılmadı. Dernek Başkanı Azra Akın, “İnandık, kandırıldık” sözleriyle isyan etti.