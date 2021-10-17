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Ödül töreni yetkilileri ünlüleri kandırdı: İnandık kandırıldık

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.10.2021 11:55
Gençlerin eğitimine destek sağlayan Umudum Olur musun? derneğine bağış yapacağını bildiren Mood Ödül Töreni yetkilileri, eserlerini hediye eden ünlü isimleri kandırdı. Törende satışı yapılan eserlerin parası yerine ulaştırılmadı. Dernek Başkanı Azra Akın, “İnandık, kandırıldık” sözleriyle isyan etti.
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