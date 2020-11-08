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O ilimizde 1500 yıllık bozulmamış iskelet bulundu! "Ölü yemeği" hayrete düşürdü

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Giriş: 08.11.2020 10:08
Güncelleme:08.11.2020 10:28
Son dakika haberi... Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, sanduka mezar içerisinde bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu. Yanında bulunan "ölü yemeği" ise hayrete düşürdü! Kasenin içinde...

Son dakika haberi... Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, sanduka mezar içerisinde bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu. Yanında bulunan "ölü yemeği" ise hayrete düşürdü! Kasenin içinde...

Adıyamanda Perre Antik Kenti kazılarında bulundu! Ölü yemeği hayrete düşürdü! 1500 yıldır bozulmamış... ADIYAMAN'DA PERRE ANTİK KENTİ KAZILARINDA BULUNDU! "ÖLÜ YEMEĞİ" HAYRETE DÜŞÜRDÜ! 1500 YILDIR BOZULMAMIŞ...

Ölü yemeği hayrete düşürdü
"Ölü yemeği" hayrete düşürdü
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