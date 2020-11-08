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O ilimizde 1500 yıllık bozulmamış iskelet bulundu! "Ölü yemeği" hayrete düşürdü
Son dakika haberi... Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, sanduka mezar içerisinde bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu. Yanında bulunan "ölü yemeği" ise hayrete düşürdü! Kasenin içinde...
Son dakika haberi... Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, sanduka mezar içerisinde bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu. Yanında bulunan "ölü yemeği" ise hayrete düşürdü! Kasenin içinde...