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Adıyaman'da Perre Antik Kenti kazılarında bulundu! "Ölü yemeği" hayrete düşürdü! 1500 yıldır bozulmamış...

Son dakika haberi... Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, sanduka mezar içerisinde bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu. Yanında bulunan "ölü yemeği" ise hayrete düşürdü! Kasenin içinde...

Giriş Tarihi: 08.11.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 10:29
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Adıyaman'da Perre Antik Kenti kazılarında bulundu! Ölü yemeği hayrete düşürdü! 1500 yıldır bozulmamış...

2 bin yıllık Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda herhangi bir mumyalama yapılmamasına rağmen bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adıyaman'da Perre Antik Kenti kazılarında bulundu! Ölü yemeği hayrete düşürdü! 1500 yıldır bozulmamış...

2009 yılından beri ara verilen kazıların yeniden başladığı antik kentin kuzeydoğusunda merdivenli kısımda yürütülen kazı çalışmalarında ilginç bir mezar ortaya çıkartıldı.

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Adıyaman'da Perre Antik Kenti kazılarında bulundu! Ölü yemeği hayrete düşürdü! 1500 yıldır bozulmamış...

Merdivenli kısımda yürütülen kazıların 160'ıncı metresinde mezar tespit edildi. Merdivenin sol tarafında sanduka şeklindeki mezarın kapağı açıldığında içinde bir iskeletle karşılaşıldı.

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Adıyaman'da Perre Antik Kenti kazılarında bulundu! Ölü yemeği hayrete düşürdü! 1500 yıldır bozulmamış...

Kemiklerin büyük kısmının çürümeden günümüze kadar geldiği iskeletin 1500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

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Adıyaman'da Perre Antik Kenti kazılarında bulundu! Ölü yemeği hayrete düşürdü! 1500 yıldır bozulmamış...

Mezarın içerisindeki iskeletin yanında da o günün geleneklerine göre cenazenin yanına bırakılan 'ölü yemeği' bulunuyor. Kase içerisinde kanatlı hayvan kemikleri bulunuyor.

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