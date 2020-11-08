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08 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Adıyaman'da Perre Antik Kenti kazılarında bulundu! "Ölü yemeği" hayrete düşürdü! 1500 yıldır bozulmamış... Adıyaman'da Perre Antik Kenti kazılarında bulundu! "Ölü yemeği" hayrete düşürdü! 1500 yıldır bozulmamış...
Son dakika haberi... Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, sanduka mezar içerisinde bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu. Yanında bulunan "ölü yemeği" ise hayrete düşürdü! Kasenin içinde...
Giriş Tarihi: 08.11.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 10:29
2 bin yıllık Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda herhangi bir mumyalama yapılmamasına rağmen bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2009 yılından beri ara verilen kazıların yeniden başladığı antik kentin kuzeydoğusunda merdivenli kısımda yürütülen kazı çalışmalarında ilginç bir mezar ortaya çıkartıldı.
Merdivenli kısımda yürütülen kazıların 160'ıncı metresinde mezar tespit edildi. Merdivenin sol tarafında sanduka şeklindeki mezarın kapağı açıldığında içinde bir iskeletle karşılaşıldı.
Kemiklerin büyük kısmının çürümeden günümüze kadar geldiği iskeletin 1500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.
Mezarın içerisindeki iskeletin yanında da o günün geleneklerine göre cenazenin yanına bırakılan
'ölü yemeği' bulunuyor. Kase içerisinde kanatlı hayvan kemikleri bulunuyor. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN