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Kocaeli'nde feci kaza: Ortalık savaş alanına döndü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2024 15:28
Güncelleme:04.05.2024 15:28
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde freni boşalan park halindeki kamyon, 100 metre hareket ederek 2 otomobile, ardından da bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken ortalık savaş alanına döndü.
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