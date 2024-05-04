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Uludağ'da mayısta beyaz büründü! A Haber kayak turizminin merkezinde

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 04.05.2024 16:23
Türkiye'nin önemli kayak merkezi Bursa Uludağ'a mayısta kar yağdı. Sezonu martta kapatan bölgede kar yağışı etkili oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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