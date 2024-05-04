İstanbul’dan Sayfalar...

Ahmet Hamdi, Necip Fazıl, Yahya Kemal ve daha niceleri. Geçmişten bugüne birçok yazar, İstanbul'un dününe ve bugününe dair yeni pencereler açtı, uğruna şiirler ve şarkılar yazılan bu şehri anlamaya çalıştı. A Haber ekibi de, İstanbul'u, Türk edebiyatının usta isimlerinin kaleminden anlatmaya devam ediyor. Eray Sarıçam'ın hazırladığı "İstanbul'dan Sayfaların" ikinci bölüm konuğu, istanbul denince akla ilk gelen yazarlardan, Ahmet Hamdi Tanpınar...