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İstanbul'dan Sayfalar...

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Giriş: 04.05.2024 16:56
Ahmet Hamdi, Necip Fazıl, Yahya Kemal ve daha niceleri. Geçmişten bugüne birçok yazar, İstanbul'un dününe ve bugününe dair yeni pencereler açtı, uğruna şiirler ve şarkılar yazılan bu şehri anlamaya çalıştı. A Haber ekibi de, İstanbul'u, Türk edebiyatının usta isimlerinin kaleminden anlatmaya devam ediyor. Eray Sarıçam'ın hazırladığı "İstanbul'dan Sayfaların" ikinci bölüm konuğu, istanbul denince akla ilk gelen yazarlardan, Ahmet Hamdi Tanpınar...
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