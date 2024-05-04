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Son dakika | Edanur Gezer davası | 4 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 04.05.2024 16:12
Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece’de beş yaşındaki Edanur Gezer’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan fakat daha sonra kapatılmayan su dolu çukura düşüp öldüğü soruşturmayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İBB’de çalışan 2’si kepçe operatörü, 1’i işçi, 1’i mühendis toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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