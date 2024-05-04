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İstanbul’da vale ücreti tartışması! 950 TL vale ücreti fenomeni çıldırttı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 04.05.2024 16:02
İstanbul'da vale ücretleri tartışma konusu. Son olarak bir fenomen 950 liralık vale fişiyle isyan etti. Peki vale fiyatları neye göre belirleniyor? Denetimleri nasıl yapılıyor? A Haber ekibi araştırdı. İşte tüm detaylar…
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950 TL vale ücreti fenomeni çıldırttı
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