İstanbul’da vale ücreti tartışması! 950 TL vale ücreti fenomeni çıldırttı

İstanbul'da vale ücretleri tartışma konusu. Son olarak bir fenomen 950 liralık vale fişiyle isyan etti. Peki vale fiyatları neye göre belirleniyor? Denetimleri nasıl yapılıyor? A Haber ekibi araştırdı. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN