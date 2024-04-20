Muğla’da yollar beyaza büründü! Ağrı Dağı’nda donduran soğuk

Meteoroloji’nin soğuk hava uyarısı Muğla-Denizli karayolunda doluya dönüştü. Ağrı'da ise yabancı turistler bahar ayında kar, sis ve fırtınaya rağmen Ağrı Dağı'na tırmandı. Çığ riski nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray karayolu ise açılıyor.

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