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Muğla’da yollar beyaza büründü! Ağrı Dağı’nda donduran soğuk

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 20.04.2024 16:27
Meteoroloji’nin soğuk hava uyarısı Muğla-Denizli karayolunda doluya dönüştü. Ağrı'da ise yabancı turistler bahar ayında kar, sis ve fırtınaya rağmen Ağrı Dağı'na tırmandı. Çığ riski nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı tutulan Van-Bahçesaray karayolu ise açılıyor.
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