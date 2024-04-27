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Motokuryenin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.04.2024 18:59
Samsun'da yaya yolu olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuğa motokurye çarptı. Kazada yaralanan çocuk ve motokurye hastaneye kaldırıldı
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