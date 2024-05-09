10 Mayıs 2024, Cuma
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Karabük’te şiddetli dolu yağışı sonrası tarım arazileri zarar gördü
Karabük’ün Eflani ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı. Çamyurt Köyü’nde sağanak yağmurun ardından etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından köy beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 15-20 dakika süren dolu sonrası ekili dikili alanlar zarar görürken bazı tarım alanları ise sular altında kaldı.