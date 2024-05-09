Karabük’te şiddetli dolu yağışı sonrası tarım arazileri zarar gördü

Karabük’ün Eflani ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı. Çamyurt Köyü’nde sağanak yağmurun ardından etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından köy beyaz örtüyle kaplandı. Yaklaşık 15-20 dakika süren dolu sonrası ekili dikili alanlar zarar görürken bazı tarım alanları ise sular altında kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN