10 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çoban zorlu mesaisi! Bir yanda kar diğer yanda yeşeren dağlar

Çoban zorlu mesaisi! Bir yanda kar diğer yanda yeşeren dağlar

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2024 22:57
Ağrılı çobanların bu yılki zorlu mesaileri başladı. Hayvanları meralara çıkaran çobanlar bir yanı kar bir yanı bahar dağlarda hayvanları otlarak geçimlerini sağlıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Park halindeki arabada ölü bulundu!
Park halindeki arabada ölü bulundu!
Silah kaçakçılarına darbe!
Silah kaçakçılarına darbe!
Evde korkutan yangın!
Evde korkutan yangın!
Narkogüç operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Narkogüç operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Dolu sonrası tarım arazileri zarar gördü
Dolu sonrası tarım arazileri zarar gördü
Doğanın özgür hayvanları!
Doğanın özgür hayvanları!
Çoban zorlu mesaisi!
Çoban zorlu mesaisi!
Gözü dönen koca ölüm kustu!
Gözü dönen koca ölüm kustu!
Koparmanın cezası bir servet!
Koparmanın cezası bir servet!
Anneyi çocuğunun yanında dövdüler!
Anneyi çocuğunun yanında dövdüler!
Normal doğum oranları azaldı!
Normal doğum oranları azaldı!
Yazı Rusya’da, kışı Namibya’da geçiren şahin!
Yazı Rusya'da, kışı Namibya'da geçiren şahin!
Daha Fazla Video Göster