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Sultangazi'de kurban satışı yapan pazarcılara 'sahte para' uyarısı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 16:01
Sultangazi'de kurban satış alanına giden polis ekipleri, kurbanlık satıcı ve alıcılarını sahte para konusunda bilgilendirdi.
Kurban satışı yapan pazarcılara ’sahte para’ uyarısı
Kurban satışı yapan pazarcılara 'sahte para' uyarısı
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