Sinop’ta ormanlık alanda vaşak görüntülendi

Sinop’un Saraydüzü ilçesi Aksu Ormanları'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi.

Sinop'ta ormanlık alanda bulunan bir vaşak, orman muhafaza memurları tarafından kaydedildi.

Ormanda devriye atan orman muhafaza memurları bir vaşağı fark etti. Cep telefonu ile çekilen görüntüde vaşağın ormanlık alanda gezdiği görülüyor.