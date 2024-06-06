Tarihi kiliseye eklenen istinat duvarı çöktü! Beton parçaları iş yerinin bahçesine düştü

Yine İstanbul Fatih'ten sıcak bir haberle devam edelim. Tarihi bir kiliseye sonradan inşa edilen istinat duvarı çöktü. Duvardan kopan parçalar, bir işyerinin bahçesine düştü.

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