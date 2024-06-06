Güneydoğu'da bunaltıcı sıcak! Bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerini gösterecek

Yurt genelinde hava sıcaklığı yükselmeye devam ediyor. Tahminlere göre, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde termometreler 40 derecenin üzerini gösterecek. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan aktardı.

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