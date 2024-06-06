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Güneydoğu'da bunaltıcı sıcak! Bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerini gösterecek

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 06.06.2024 15:39
Güncelleme:06.06.2024 15:40
Yurt genelinde hava sıcaklığı yükselmeye devam ediyor. Tahminlere göre, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde termometreler 40 derecenin üzerini gösterecek. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan aktardı.
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