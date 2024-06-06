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Karısını ve üvey oğlunu bıçaklayıp yurt dışına kaçarken yakalandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 16:12
Samsun'da karısını ve 15 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayan Afgan uyruklu şahıs, yurt dışına kaçmaya çalışırken polisin takibi sonucu yakalandı.
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