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Survivor Nefise bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu! Nefise Karatay'ın memleketi...

Survivor All Star'da finale yaklaşırken rekabet kızışıyor. Son bölümde dokunulmazlığı kazanan Batuhan Karacakaya'nın 4. eleme adayı olarak Nefise'yi belirtmesi, izleyiciler arasında büyük tartışmalara neden oldu. Yarışmada sergilediği performansla dikkat çeken Nefise'nin hayatı da araştırılmaya başladı. Karatay'ın nereli olduğunu merak edenler "Nefise Karatay aslen nereli?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte Survivor Nefise'nin memleketi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 16:09
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Survivor Nefise bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu! Nefise Karatay’ın memleketi...

Survivor All Star'da finale yaklaşırken, yarışmacılar arasındaki rekabet ve gerginlik giderek artıyor. Son eleme adaylarının belirlendiği bölümde yaşananlar, izleyiciler arasında büyük bir merak ve heyecan yarattı.

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Survivor Nefise bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu! Nefise Karatay’ın memleketi...

Bu haftanın eleme adayları Seda, Merve, Nefise ve Atakan olurken, özellikle Batuhan'ın Nefise'nin ismini söylemesi büyük şaşkınlık yarattı.

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Survivor Nefise bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu! Nefise Karatay’ın memleketi...

Diğer yandan Nefise hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, "Survivor Nefise Karatay nereli?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

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Survivor Nefise bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu! Nefise Karatay’ın memleketi...

SURVIVOR NEFİSE KARATAY KİMDİR?

2023 sezonuna yedeklerden katılan ve yarı finale kadar gelen tek kadın yarışmacı olan Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi.

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Survivor Nefise bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu! Nefise Karatay’ın memleketi...

Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım atan Nefise, Fenerbahçe ile kariyerine başladı. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön veren ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşen Nefise'nin özellikle memleketi merak edildi.