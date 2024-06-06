Survivor Nefise bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu! Nefise Karatay’ın memleketi...

SURVIVOR NEFİSE KARATAY KİMDİR?

2023 sezonuna yedeklerden katılan ve yarı finale kadar gelen tek kadın yarışmacı olan Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi.