06 Haziran 2024, Perşembe
Survivor Nefise bakın aslen nereliymiş! Herkes başka biliyordu! Nefise Karatay'ın memleketi...
Survivor All Star'da finale yaklaşırken rekabet kızışıyor. Son bölümde dokunulmazlığı kazanan Batuhan Karacakaya'nın 4. eleme adayı olarak Nefise'yi belirtmesi, izleyiciler arasında büyük tartışmalara neden oldu. Yarışmada sergilediği performansla dikkat çeken Nefise'nin hayatı da araştırılmaya başladı. Karatay'ın nereli olduğunu merak edenler "Nefise Karatay aslen nereli?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte Survivor Nefise'nin memleketi...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 16:09
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