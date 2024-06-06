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Emine Erdoğan’ın projesi dünyaya örnek oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 15:56
Türkiye'de her yıl 5-9 Haziran arası çevre haftası olarak kutlanıyor. Çevre bilincinin yaygınlaşması amacıyla 2017 yılında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi de, yalnızca Türkiye'de değil dünyada çevre bilinci konusunda öncü projelerden biri oldu. Öyle ki, proje bugüne kadar birçok uluslararası platformda ödüle layık görüldü. İşte projenin dünü ve bugünü...
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Emine Erdoğan’ın projesi dünyaya örnek oldu
Emine Erdoğan’ın projesi dünyaya örnek oldu
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