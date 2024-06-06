Antalya'da iki ayrı orman yangını! Ekiplerin müdahale etti

Son dakika haberine göre Antalya'nın Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde iki ayrı noktada başlayan orman yangınına müdahale etti. Ekiplerin mücadelesi ile alevler kontrol altına alındı.

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