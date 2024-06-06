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Antalya'da iki ayrı orman yangını! Ekiplerin müdahale etti

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 06.06.2024 15:25
Son dakika haberine göre Antalya'nın Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde iki ayrı noktada başlayan orman yangınına müdahale etti. Ekiplerin mücadelesi ile alevler kontrol altına alındı.
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