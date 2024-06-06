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İstanbul'da köpeğe istismar iddiası! Ortalık karıştı! O anlar kamerada...

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 06.06.2024 15:11
İstanbul Bakırköy'de bir şahsın köpeğe istismarda bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin köpekle sokakta yürüdüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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