İstanbul'da köpeğe istismar iddiası! Ortalık karıştı! O anlar kamerada...

İstanbul Bakırköy'de bir şahsın köpeğe istismarda bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüphelinin köpekle sokakta yürüdüğü anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.