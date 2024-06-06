06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

9 günlük tatil öncesi biletler tükendi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2024 16:13
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla 12 bin ek otobüs seferi konuldu. A Haber muhabiri Barış Türel detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tarihi kiliseye eklenen istinat duvarı çöktü!
Tarihi kiliseye eklenen istinat duvarı çöktü!
Tatil öncesi biletler tükendi
Tatil öncesi biletler tükendi
Karısını ve üvey oğlunu bıçakladı, yakalandı
Karısını ve üvey oğlunu bıçakladı, yakalandı
Kurban satışı yapan pazarcılara ’sahte para’ uyarısı
Kurban satışı yapan pazarcılara 'sahte para' uyarısı
Ormanlık alanda vaşak görüntülendi
Ormanlık alanda vaşak görüntülendi
Emine Erdoğan’ın projesi dünyaya örnek oldu
Emine Erdoğan’ın projesi dünyaya örnek oldu
Yılanların çiftleşme dansı kamerada
Yılanların çiftleşme dansı kamerada
Güneydoğu’da bunaltıcı sıcak!
Güneydoğu'da bunaltıcı sıcak!
İstanbul’da 15 saat su kesintisi!
İstanbul'da 15 saat su kesintisi!
Antalya’da iki ayrı orman yangını!
Antalya'da iki ayrı orman yangını!
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş kısıtlaması!
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş kısıtlaması!
İstanbul’da köpeğe istismar iddiası!
İstanbul'da köpeğe istismar iddiası!
Daha Fazla Video Göster