Şanlıurfa'da yılanların çiftleşme dansı kamerada

Edinilen bilgiye göre, görüntüler Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) sahasında yer alan Habur Bölgesinde çekildi. Traktörle tarlaya giden bir çiftçi, yolun ortasında boyları yaklaşık 2 metre olan 2 siyah yılan gördü. Yılanların birbirine sarılarak çiftleşme dansı yaptıklarını fark eden çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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