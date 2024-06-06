06 Haziran 2024, Perşembe
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Şanlıurfa'da yılanların çiftleşme dansı kamerada
Edinilen bilgiye göre, görüntüler Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) sahasında yer alan Habur Bölgesinde çekildi. Traktörle tarlaya giden bir çiftçi, yolun ortasında boyları yaklaşık 2 metre olan 2 siyah yılan gördü. Yılanların birbirine sarılarak çiftleşme dansı yaptıklarını fark eden çiftçi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.