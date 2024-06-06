Son dakika | İstanbul Valiliği duyurdu! Ormanlık alanlara giriş kısıtlandı

İstanbul’da yangın tehdidi nedeniyle ormanlık alanlara girişler kısıtlandı. Valilik kararıyla belirtilen bölgeler dışında kalan ormanlık alanlara 10 Haziran’dan 15 Ekim gününe kadar giriş yapılamayacak. Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.” denildi.

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