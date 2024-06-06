06 Haziran 2024, Perşembe
Müge Anlı'da korkunç olay! Öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Kan donduran iddialar...
Müge Anlı'nın programında şoke eden bir olay işlendi. Kayıp Güllü Çolak'ın akrabası olan Ahmet, canlı yayında korkunç bir gerçeği açıkladı. Ahmet, "Nenem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler" ifadelerini kullandı. Bu ürkütücü itiraf, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık ve dehşetle karşılandı. İşte olayın detayları...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 13:39
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