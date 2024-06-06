Müge Anlı’da korkunç olay! Öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Kan donduran iddialar...

Yayında konuşan Müge Anlı "Ayrıca aramızda Ahmet var. Ahmet de Güllü Hanım'ın yeğeni. Bildiğini saklamak da suça iştiraktir aslında baktığınız zaman. Halan oluyormuş senin Güllü. Sen onun aslında evlilik vaadiyle dolandırma işi yaptığını iddia ediyorsun. Bugün stüdyomuzdasın. Ama arkadaşlarımıza bir şey daha anlatmışsın. Aferin sana.