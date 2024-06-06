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Müge Anlı'da korkunç olay! Öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Kan donduran iddialar...

Müge Anlı'nın programında şoke eden bir olay işlendi. Kayıp Güllü Çolak'ın akrabası olan Ahmet, canlı yayında korkunç bir gerçeği açıkladı. Ahmet, "Nenem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler" ifadelerini kullandı. Bu ürkütücü itiraf, izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık ve dehşetle karşılandı. İşte olayın detayları...

Giriş Tarihi: 06.06.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 13:39
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Müge Anlı’da korkunç olay! Öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Kan donduran iddialar...

Müge Anlı'nın programında akılma bir olay işlendi. Kahramanmaraş'ta yaşayan 33 yaşındaki Güllü Çolak, 2 ay önce sırra kadem bastı. Başkasıyla evli olan ve Güllü ile aşk yaşayan Mehmet ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Genç kadının bulunması için Müge Anlı ve ekininden yardım istedi.

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Müge Anlı’da korkunç olay! Öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Kan donduran iddialar...

Güllü ise yayına bağlanıp Mehmet'ten şiddet gördüğü için ailesine sığındığını anlattı. Mehmet'in kendisinden sonra iki evli kadını daha kaçırdığını, bu kadınları kandırıp altınlarını aldığını, o kadınların da yuvasını yıktığını anlattı. Bugünkü canlı yayında ise inanılmaz gelişmeler yaşandı.

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Müge Anlı’da korkunç olay! Öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Kan donduran iddialar...

Güllü'nün eski eşi Murat da canlı yayına katıldı. Güllü'nün akrabası Ahmet ise genç kadının para için birliktelikler yaşadığı iddiasını ortaya attı. Ahmet daha sonra kan donduran bir iddia ortaya attı. Bir adamın öldürülüp kıyma makinesinde çekildiğini anlattı.

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Müge Anlı’da korkunç olay! Öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Kan donduran iddialar...

Yayında konuşan Müge Anlı "Ayrıca aramızda Ahmet var. Ahmet de Güllü Hanım'ın yeğeni. Bildiğini saklamak da suça iştiraktir aslında baktığınız zaman. Halan oluyormuş senin Güllü. Sen onun aslında evlilik vaadiyle dolandırma işi yaptığını iddia ediyorsun. Bugün stüdyomuzdasın. Ama arkadaşlarımıza bir şey daha anlatmışsın. Aferin sana.

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Müge Anlı’da korkunç olay! Öldürüp kıyma makinesinde çektiler! Kan donduran iddialar...

ÖLDÜRÜP KIYMA MAKİNESİNDE ÇEKTİLER

Halam Güllü, annesi Cennet ve halam Güllü'nün erkek kardeşi olan Durdu amcam Kahramanmaraş'ta yine bir adama musallat oldular demişsin ki Mehmet sen de biliyormuşsun bunu. 7-8 yıl önce oldu bu olay. Adam çok zengindi çok paralarını yediler. Adam da işi uyanınca bunlara taktı, belalı bir adamdı.