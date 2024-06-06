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İstanbul'da 15 saat su kesintisi! 5 ilçeye saat 24'e kadar neden su verilemeyecek?

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 06.06.2024 15:32
Son dakika haberleri… İstanbul'un 5 ilçesinde 15 saat su kesintisi yaşanıyor. Kesinti sabah başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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