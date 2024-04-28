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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 3 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 12:09
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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