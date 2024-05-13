13 Mayıs 2024, Pazartesi
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Sardığı dolmalarla işletme açtı! Annelik ile işletmeciliği birlikte yürütüyor
Yaptığı sarmalar lezzetli olunca arkadaşları ve ailesinin ısrarı üzerine işletme açan kadın girişimci Müzeyyen Usta yeni doğan bebeğini de işyerinde büyütüyor. Eşini de işletmesinde çalıştıran Müzeyyen Usta, hem annelik yaparken hem de işletmesini genişletmek için mücadele veriyor.