13 Mayıs 2024, Pazartesi
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Hatay'ı kuvvetli yağış vurdu! Hatay Valisi Mustafa Masatlı A Haber'de son durumu anlattı
Adana ve Hatay'da şiddetli yağış sonrası su baskınları yaşandı. Çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı, yollar göle döndü. Peki sağanak sonrası taşkınların yaşandığı Hatay'da son durum ne? Hatay Valisi Mustafa Masatlı A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.